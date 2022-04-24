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    В Купчино ревнивый 12-летний школьник с отвёрткой накинулся на подругу

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    6 комментариев

    В Петербурге на карете скорой помощи увозили с детской площадки на Бухарестской улице 13-летнюю девочку, которая заступилась за приятеля. Виновником оказался навязчивый 12-летний ухажёр.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, причиной его агрессии стала ревность: подросток заметил подругу с другим юношей и решил заявить о себе с помощью кулаков. Девочка встала на защиту друга, из-за чего и пострадала.

    «Фонтанка.ру»

    Мстительный воздыхатель взял в руки отвертку и несколько раз ткнул предметом ей в тело (ранение — не проникающее), а также оставил ссадину на щеке. Школьница оказалась не робкого десятка и кинула камень в голову обидчика. Мальчик ответил тем же, попав ей в руку.

    Впоследствии хулиган сбежал, а девочку отвезли в больницу из-за болей в руке. Предположения о переломе не подтвердились.

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    Комментарии (6)

    Laska77
    подозреваю, что это сын иностранцев. Сегодня отвертка, а через пару лет ножик достанет.
    VKuser4069393
    Девице - уважение и респект. Уважаемая "Рыжая Соня," пожалуйста, не лезь на рожон, будь осторожна, и всегда, всегда, всегда убегай при драке. Парни сами разберутся.
    Thunder
    Как же скучно я жил в свои 12-13 лет)
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