В Купчино ревнивый 12-летний школьник с отвёрткой накинулся на подругу

В Петербурге на карете скорой помощи увозили с детской площадки на Бухарестской улице 13-летнюю девочку, которая заступилась за приятеля. Виновником оказался навязчивый 12-летний ухажёр.

Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, причиной его агрессии стала ревность: подросток заметил подругу с другим юношей и решил заявить о себе с помощью кулаков. Девочка встала на защиту друга, из-за чего и пострадала.

Мстительный воздыхатель взял в руки отвертку и несколько раз ткнул предметом ей в тело (ранение — не проникающее), а также оставил ссадину на щеке. Школьница оказалась не робкого десятка и кинула камень в голову обидчика. Мальчик ответил тем же, попав ей в руку.



Впоследствии хулиган сбежал, а девочку отвезли в больницу из-за болей в руке. Предположения о переломе не подтвердились.