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    Экзитполы: Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции

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    14 комментариев

    Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов, следует из результатов опросов избирателей 24 апреля.

    Явка на второй тур президентских выборов во Франции к 18:00 по московскому времени составила 63,23 процента избирателей, сообщает министерство внутренних дел республики.

    Участие во втором туре принимают действующий президент Франции Эммануэль Макрон и депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение».

    Голосование в крупных городах продлится до 21:00 по московскому времени.

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    Комментарии (14)

    Денеб
    Кто б сомневался! А про-российская Маринка, как всегда, провалилась.....только зря её финансируем из года в год.... не в коня корм.......
    Piter Russo
    Французов упрашивает Германия, Британия, Бельгия, Испания, Италия выбрать Макрона.
    Часть французов просто не пришла на выборы руководствуясь поговоркой тиф халеры не лучше.
    Дежурный врач
    А жаль, Маринка - это что-то типа Трампа в юбке. С ней было бы повеселее.
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