Экзитполы: Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции

Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов, следует из результатов опросов избирателей 24 апреля.

Явка на второй тур президентских выборов во Франции к 18:00 по московскому времени составила 63,23 процента избирателей, сообщает министерство внутренних дел республики.

Участие во втором туре принимают действующий президент Франции Эммануэль Макрон и депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение».

Голосование в крупных городах продлится до 21:00 по московскому времени.