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    Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира из-за допинга

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    2 комментария

    Российские пловцы будут лишены звания чемпионов мира 2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова, который нарушил антидопинговые правила. Об этом 24 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA).

    На чемпионате мира-2016 сборная России выиграла золото в мужской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем. В состав команды, помимо Лобузова, входили Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных.

    Таким образом, золото российской сборной передадут команде из США, занявшей второе место. Серебро достанется японцам, а бронза — австралийцам.

    29 марта FINA сообщила, что на четыре года отстраняет трех российских спортсменов за употребление допинга. Помимо Лобузова, это Александра Соколова и Артем Подьяков. Дата начала дисквалификации — 25 августа 2021 года.

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    Комментарии (2)

    Piter Russo
    Дальше они медали олимпиады 1980 начнут пересматривать?
    tochilshik
    ну вот по всему миру нас бьют ремнем по попе,а ничему не учимся.ну и кто виноват?опять америка?
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