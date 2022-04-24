Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира из-за допинга

Российские пловцы будут лишены звания чемпионов мира 2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова, который нарушил антидопинговые правила. Об этом 24 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA).



На чемпионате мира-2016 сборная России выиграла золото в мужской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем. В состав команды, помимо Лобузова, входили Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных.

Таким образом, золото российской сборной передадут команде из США, занявшей второе место. Серебро достанется японцам, а бронза — австралийцам.