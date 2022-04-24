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    Россиянин Рублев обыграл лучшего теннисиста мира Джоковича в финале турнира в Белграде

    2090
    6 комментариев

    Победой для российского теннисиста Андрея Рублёва (8-я ракетка мира) завершился грунтовый турнир в Белграде (Сербия) 24 апреля. В финале он обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича. Матч закончился со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

    Игра продолжалась 2 часа 29 минут. Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв шесть раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов из 12.

    Для Рублева этот титул стал 11-м в карьере и третьим в этом сезоне. Турнир на грунте он выиграл третий раз. В матче с Джоковичем Рублев одержал 15-ю победу над игроком топ-10 (при 23 поражениях). Кроме того, он впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.

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    Комментарии (6)

    -4°
    Андрей Рублёв! Символично
    Денеб
    Обыграть лучшего теннисиста мира.... да на его родине.....это дорогого стоит!
    СлаваРоссии
    А западенцы от злобы в бункерах своих стухли со своим наркоклоуном Зелёным.
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