Россиянин Рублев обыграл лучшего теннисиста мира Джоковича в финале турнира в Белграде

Победой для российского теннисиста Андрея Рублёва (8-я ракетка мира) завершился грунтовый турнир в Белграде (Сербия) 24 апреля. В финале он обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича. Матч закончился со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.



Игра продолжалась 2 часа 29 минут. Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв шесть раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и шесть брейк-пойнтов из 12.

Для Рублева этот титул стал 11-м в карьере и третьим в этом сезоне. Турнир на грунте он выиграл третий раз. В матче с Джоковичем Рублев одержал 15-ю победу над игроком топ-10 (при 23 поражениях). Кроме того, он впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.