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    Американская биржа Nasdaq перестанет работать с россиянами

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    Резиденты России не смогут совершать сделки на бирже Nasdaq с 29 апреля. Об этом 24 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Saхo Bank.

    Кроме того, с конца апреля граждане Российской Федерации не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе. Подписки на рыночные данные отменятся. Nasdaq обратился к клиентам с предложением заранее принять меры «для управления своими позициями».

    При этом NASDAQ, а также другая американская биржа NYSE приостановили с 28 февраля торги большинством бумаг российских компаний из-за специальной военной операции на Украине. За ними последовала Лондонская фондовая биржа (LSE).

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