Бег по легковушке и крики толпы. В Невском районе мужчины делили место на парковке при помощи кулаков

Конфликт между водителями произошел в Невском районе Петербурга — место на парковке каждая из сторон отстаивала с кулаками.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Ирина 24 апреля, драка произошла в пятом часу вечера у дома 13 на улице Латышских Стрелков. Чтобы прекратить гомон, супруг горожанки вызвал полицию.
Судя по видеозаписям, оказавшимся в нашем распоряжении, на помощь каждой из сторон конфликта прибыли дополнительные силы. Один из ретивых защитников пробежался по крыше легкового автомобиля, чтобы быстрее добраться до противника.
читатель «Фонтанки» Ирина
В Telegram-канале «Мегаполис» другой очевидец рассказал, что драка вспыхнула после того, как водитель заблокировал чужую машину и не поспешил отъехать после просьбы её владельца.
«Заблокированный товарищ сильно обматерил блокировщика, а дальше возня и драка. Парни разняли», — добавил петербуржец.
К месту происшествия подъехали сотрудники полиции. По данным «Фонтанки», пострадавший заявил, что у него нет никаких претензий. Обе стороны разошлись с миром.