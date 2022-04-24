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    Бег по легковушке и крики толпы. В Невском районе мужчины делили место на парковке при помощи кулаков

    1868
    11 комментариев

    Конфликт между водителями произошел в Невском районе Петербурга — место на парковке каждая из сторон отстаивала с кулаками.

    Как сообщила читательница «Фонтанки» Ирина 24 апреля, драка произошла в пятом часу вечера у дома 13 на улице Латышских Стрелков. Чтобы прекратить гомон, супруг горожанки вызвал полицию.

    Судя по видеозаписям, оказавшимся в нашем распоряжении, на помощь каждой из сторон конфликта прибыли дополнительные силы. Один из ретивых защитников пробежался по крыше легкового автомобиля, чтобы быстрее добраться до противника.

    читатель «Фонтанки» Ирина

    В Telegram-канале «Мегаполис» другой очевидец рассказал, что драка вспыхнула после того, как водитель заблокировал чужую машину и не поспешил отъехать после просьбы её владельца.

    «Заблокированный товарищ сильно обматерил блокировщика, а дальше возня и драка. Парни разняли», — добавил петербуржец.

    К месту происшествия подъехали сотрудники полиции. По данным «Фонтанки», пострадавший заявил, что у него нет никаких претензий. Обе стороны разошлись с миром.

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    Комментарии (11)

    274655793
    УРААА!
    sektor7
    Чай с чабрецом заказывали😂
    COMRADE
    " - По данным «Фонтанки», пострадавший заявил, что у него нет никаких претензий."
    Наоборот, он сообщил что расчитывал получить гораздо больше люлей, но к сожалению не успел...Чем был крайне разочарован.
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