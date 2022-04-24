Бег по легковушке и крики толпы. В Невском районе мужчины делили место на парковке при помощи кулаков

Конфликт между водителями произошел в Невском районе Петербурга — место на парковке каждая из сторон отстаивала с кулаками.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Ирина 24 апреля, драка произошла в пятом часу вечера у дома 13 на улице Латышских Стрелков. Чтобы прекратить гомон, супруг горожанки вызвал полицию.

Судя по видеозаписям, оказавшимся в нашем распоряжении, на помощь каждой из сторон конфликта прибыли дополнительные силы. Один из ретивых защитников пробежался по крыше легкового автомобиля, чтобы быстрее добраться до противника.