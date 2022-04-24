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    В Омске женщина сорвалась с аттракциона «Вихрь» во время катания

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    3 комментария

    Молодая женщина не удержалась на аттракционе «Вихрь» в Омске и упала за ограждения на асфальт. Инцидент произошел в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 24 апреля.

    Подписчики сообщества «Инцидент Омск» в ВК утверждают, что не выдержало крепление аттракциона. «Находится в сознании, вроде много телесных повреждений, не шевелится. Рядом присутствует малолетняя дочь пострадавшей, лет пяти», — пишут очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

    В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка.

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    Комментарии (3)

    Главный спец по технике консервации
    "имени 30-летия ВЛКСМ" - судя по всему техобслуживание не проводилось с тех же времён..
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