В Омске женщина сорвалась с аттракциона «Вихрь» во время катания

Молодая женщина не удержалась на аттракционе «Вихрь» в Омске и упала за ограждения на асфальт. Инцидент произошел в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 24 апреля.



Подписчики сообщества «Инцидент Омск» в ВК утверждают, что не выдержало крепление аттракциона. «Находится в сознании, вроде много телесных повреждений, не шевелится. Рядом присутствует малолетняя дочь пострадавшей, лет пяти», — пишут очевидцы, которые вызвали скорую помощь.