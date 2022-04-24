Пожар в доходном доме Мещанского общества на Бородинской локализовали. Есть пострадавший

Пожарные устранили открытое горение в здании в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского МЧС 24 апреля, в четырёхкомнатной коммунальной квартире дома 15 на Бородинской улице горела обстановка на кухне и в комнате на площади 20 «квадратов». Спасатели не обнаружили воспламенения на чердаке, на данный момент работает тепловизор.



Ликвидировать открытое горение удалось в 16:14. При пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

Ранее стало известно, что в указанном здании на четвертом этаже горит квартира. Пламя вырывалось из окон. В 15:31 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.