Пожар в доходном доме Мещанского общества на Бородинской локализовали. Есть пострадавший

Пожарные устранили открытое горение в здании в Адмиралтейском районе Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе городского МЧС 24 апреля, в четырёхкомнатной коммунальной квартире дома 15 на Бородинской улице горела обстановка на кухне и в комнате на площади 20 «квадратов». Спасатели не обнаружили воспламенения на чердаке, на данный момент работает тепловизор.
Ликвидировать открытое горение удалось в 16:14. При пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.
Ранее стало известно, что в указанном здании на четвертом этаже горит квартира. Пламя вырывалось из окон. В 15:31 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава.