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    Пожар в доходном доме Мещанского общества на Бородинской локализовали. Есть пострадавший

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    Пожарные устранили открытое горение в здании в Адмиралтейском районе Петербурга.

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    Как сообщили в пресс-службе городского МЧС 24 апреля, в четырёхкомнатной коммунальной квартире дома 15 на Бородинской улице горела обстановка на кухне и в комнате на площади 20 «квадратов». Спасатели не обнаружили воспламенения на чердаке, на данный момент работает тепловизор.

    Ликвидировать открытое горение удалось в 16:14. При пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

    Ранее стало известно, что в указанном здании на четвертом этаже горит квартира. Пламя вырывалось из окон. В 15:31 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

    К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

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