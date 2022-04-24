В России не выявили случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии

По состоянию на 21 апреля ВОЗ зарегистрировала по меньшей мере 169 случаев гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европы и одной стране американского региона. Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

«С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий», — сообщили в ведомстве ТАСС .

В России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения. Риск его завоза оценивается как крайне низкий, сообщили 24 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Клинический синдром в выявленных случаях представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам, у детей преимущественно до 10 лет», — рассказали в Роспотребнадзоре.



Происхождение заболевания активно расследуют, точная причина пока не установлена. «Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек обнаружен аденовирус группы F (тип 41).

