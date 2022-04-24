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    В России не выявили случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии

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    2 комментария

    В России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения. Риск его завоза оценивается как крайне низкий, сообщили 24 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий», — сообщили в ведомстве ТАСС.

    По состоянию на 21 апреля ВОЗ зарегистрировала по меньшей мере 169 случаев гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европы и одной стране американского региона. Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

    «Клинический синдром в выявленных случаях представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам, у детей преимущественно до 10 лет», — рассказали в Роспотребнадзоре.

    Происхождение заболевания активно расследуют, точная причина пока не установлена. «Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек обнаружен аденовирус группы F (тип 41).

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    Комментарии (2)

    Marjut
    Ожидаемо. Любым путем нужно обеспечить иглоукалывание теперь уже детей.
    Sadava
    А Гинзбург с Катей Путиной уже жижу готовят?
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