США блокирует работу российского посольства. Отечественным дипломатам поступают угрозы

Власти Вашингтона заблокировали работу посольства России в США. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 24 апреля заявил российский посол Анатолий Антонов.



«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — рассказал Антонов.

Кроме того, по его словам, в адрес российских дипломатов поступают угрозы по телефону и в письмах. «Одно время блокировался даже выезд из посольства», — признался посол.