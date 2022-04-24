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    США блокирует работу российского посольства. Отечественным дипломатам поступают угрозы

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    Власти Вашингтона заблокировали работу посольства России в США. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 24 апреля заявил российский посол Анатолий Антонов.

    «По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — рассказал Антонов.

    Кроме того, по его словам, в адрес российских дипломатов поступают угрозы по телефону и в письмах. «Одно время блокировался даже выезд из посольства», — признался посол.

    Ранее посольство США в РФ приостановило обработку заявок на некоторые виды виз.

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