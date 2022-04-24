Петербург обошел Москву в суточной статистике по заболевшим коронавирусом

В России за минувший день выявлено 8 446 случаев COVID-19, заболеваемость снижается. Об этом говорится в данных оперштаба от 24 апреля.

Госпитализировали за сутки 1 352 человека (2 682 днем ранее), выздоровели 10 508. Скончалось 168 человек.



В Петербурге выявили 587 новых заболевших (против 603 накануне), в ковидные больницы попал 101 человек. Выздоровели 598, а умерли 14 пациентов. Город снова лидер по суточному приросту, Москва отстала на трех инфицированных (там 584).



Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новая волна ковида может прийти в Петербург после майских праздников.

