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    COVID-19

    Петербург обошел Москву в суточной статистике по заболевшим коронавирусом

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    В России за минувший день выявлено 8 446 случаев COVID-19, заболеваемость снижается. Об этом говорится в данных оперштаба от 24 апреля.

    Госпитализировали за сутки 1 352 человека (2 682 днем ранее), выздоровели 10 508. Скончалось 168 человек.

    В Петербурге выявили 587 новых заболевших (против 603 накануне), в ковидные больницы попал 101 человек. Выздоровели 598, а умерли 14 пациентов. Город снова лидер по суточному приросту, Москва отстала на трех инфицированных (там 584).

    Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новая волна ковида может прийти в Петербург после майских праздников.

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