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    Полкило наркотика в портфеле осложнили дневную прогулку для молодого петербуржца

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    1 комментарий

    Возбуждением уголовного дела завершилась прогулка для петербуржца. Общаться с полицейскими пришлось из-за странного пакета в портфеле.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 апреля, накануне в полдень полицейские задержали 23-летнего молодого человека у дома 16 на Бассейной улице. При себе у него обнаружили прозрачный пакет со светло-бежевым порошком.

    Экспертиза показала, что находка — это наркотик весом 490,5 грамма. Возбуждено уголовное дело по 30 и 228.1 статьям УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Горожанина задержали.

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    Комментарии (1)

    Devis
    Прикольно!
    Полицейским или собачий нос или рентгеновское зрение имплантировали.
    Интересно, как они сквозь портфель так удачно разглядели?
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