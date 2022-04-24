Полкило наркотика в портфеле осложнили дневную прогулку для молодого петербуржца

Возбуждением уголовного дела завершилась прогулка для петербуржца. Общаться с полицейскими пришлось из-за странного пакета в портфеле.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 апреля, накануне в полдень полицейские задержали 23-летнего молодого человека у дома 16 на Бассейной улице. При себе у него обнаружили прозрачный пакет со светло-бежевым порошком.

Экспертиза показала, что находка — это наркотик весом 490,5 грамма. Возбуждено уголовное дело по 30 и 228.1 статьям УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Горожанина задержали.