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    Популярный шахматный сайт Chess.com заблокировали в России из-за информации об Украине

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    2 комментария

    Роскомнадзор (РКН) заблокировал самый популярный шахматный сайт Сhess.com. Как сообщает ведомство 24 апреля, на двух страницах сайта размещена информация о ситуации на Украине.

    На их содержание обратил внимание российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем телеграм-канале. Он призвал РКН ограничить доступ к ресурсу.

    Ранее у российских игроков Chess.com российский флаг автоматически заменили на серый.

    Chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.

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    Комментарии (2)

    Чёрт Опасный
    "на двух страницах сайта размещена информация о ситуации на Украине" - это, стало быть, отныне незаконно и повод для блокировки?
    valua
    через любую щель ложь пытается найти дорогу к умам россиян, но не тут-то было! пусть весь мир, все 8 миллиардов беснуются и пытаются что-то нам донести, нет, роскомнадзор на страже! он точно знает, где правда!
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