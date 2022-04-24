Популярный шахматный сайт Chess.com заблокировали в России из-за информации об Украине

Роскомнадзор (РКН) заблокировал самый популярный шахматный сайт Сhess.com. Как сообщает ведомство 24 апреля, на двух страницах сайта размещена информация о ситуации на Украине.
На их содержание обратил внимание российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем телеграм-канале. Он призвал РКН ограничить доступ к ресурсу.
Ранее у российских игроков Chess.com российский флаг автоматически заменили на серый.
Chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.