В Миассе на фаер-шоу горящая покрышка попала в женщину

Зрительница пострадала во время фаер-шоу в Миассе Челябинской области в ночь на 24 апреля. Мужчина, крутивший горящую покрышку, не смог удержать предмет, и он улетел в сторону женщины.



Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. Женщина получила ожоги и была госпитализирована, а мужчина сразу же сбежал. Родственница пострадавшей рассказала, что в Миассе каждый год устраивают перформанс с горящими шинами на Пасху.