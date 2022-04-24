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    В Миассе на фаер-шоу горящая покрышка попала в женщину

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    Зрительница пострадала во время фаер-шоу в Миассе Челябинской области в ночь на 24 апреля. Мужчина, крутивший горящую покрышку, не смог удержать предмет, и он улетел в сторону женщины.

    Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. Женщина получила ожоги и была госпитализирована, а мужчина сразу же сбежал. Родственница пострадавшей рассказала, что в Миассе каждый год устраивают перформанс с горящими шинами на Пасху.

    «Обычно шину крутят профессионалы и в этот раз было так же. Но к организаторам подошел мужчина и спросил, можно ли ему попробовать. Ему разрешили, он не рассчитал силы и выкинул шину в толпу...Мужчина сразу сбежал», — рассказала она «Газете.Ru».

    «В полиции факт зарегистрирован, мы разбираемся в произошедшем, проводим проверку, — сообщили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Также зарегистрировано, что есть пострадавший, будет ли привлечен к ответственности мужчина [крутивший горящие покрышки], говорить рано».

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