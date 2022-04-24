8 тысяч Lexus, Cadillac и Mercedes, предназначенных для России, застряли в Бельгии из-за санкций

Из-за санкций 8 тысяч люксовых автомобилей, который планировалось отправить в Россию, были задержаны в порту Зебрюгге в Бельгии. Как пишет 24 апреля газета The Wall Street Journal, застряли и другие товары, предназначенные для экспорта в РФ.



«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки»,— заявил директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.