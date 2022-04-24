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    8 тысяч Lexus, Cadillac и Mercedes, предназначенных для России, застряли в Бельгии из-за санкций

    2951
    22 комментария

    Из-за санкций 8 тысяч люксовых автомобилей, который планировалось отправить в Россию, были задержаны в порту Зебрюгге в Бельгии. Как пишет 24 апреля газета The Wall Street Journal, застряли и другие товары, предназначенные для экспорта в РФ.

    «Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки»,— заявил директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.

    Среди застрявших машин — последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes.

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    Комментарии (22)

    Главный спец по технике консервации
    Богатые тоже плачут.
    KJB
    Ну и что они с этим добром будут делать? Заполонили свой же порт, Зебрюгу эту, грузами, и куда это всё теперь? А к ним будут идти еще грузы, даже не для России, и куда они ставить будут?
    "Куда ставить-то??" (С)
    На голову стукнутые, однозначно.
    274655793
    Пережитки прошлого..
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