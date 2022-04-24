В Кировском районе в лобовом столкновении «Митсубиси» и «Туарега» погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Лобовое столкновение произошло в результате неудачного обгона.



Авария произошла накануне вечером на 43-м км автодороги «Санкт-Петербург — Кировск», где столкнулись автомобили «Фольксваген Туарег» и «Митсубиси», стало известно 47news 24 апреля. По предварительной информации, 46-летний водитель «Туарега» пошел на обгон и влетел в «японца», за рулем которого был 36-летний житель Кировского района.

В результате ДТП, водитель «Митсубиси» погиб на месте, водителя «Фольксвагена» успели довезти до больницы, но спасти его не удалось. Его 36-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.