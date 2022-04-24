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    В Кировском районе в лобовом столкновении «Митсубиси» и «Туарега» погибли два человека

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    3 комментария

    Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Лобовое столкновение произошло в результате неудачного обгона.

    Авария произошла накануне вечером на 43-м км автодороги «Санкт-Петербург — Кировск», где столкнулись автомобили «Фольксваген Туарег» и «Митсубиси», стало известно 47news 24 апреля. По предварительной информации, 46-летний водитель «Туарега» пошел на обгон и влетел в «японца», за рулем которого был 36-летний житель Кировского района.

    В результате ДТП, водитель «Митсубиси» погиб на месте, водителя «Фольксвагена» успели довезти до больницы, но спасти его не удалось. Его 36-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

    Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

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    Комментарии (3)

    footballer13
    Ну как так можно новости писать?!
    Сдёрнули с другого ресурса, сами-то знаете, где этот 43ий километр?
    bluxer
    Специально не указали, что район области, а не города?
    Трехкопеечная хитрость.
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