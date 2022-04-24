В воскресенье согревший Петербург антициклон покинет регион, впереди — дожди

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что антициклон Spiro, в течение недели даривший горожанам хорошую погоду, покинет регион в воскресенье.

«Уже завтра днем первая депрессия Renate приблизится к Санкт-Петербургу, и вечером ждем дождь», — гласит запись от 24 апреля в Telegram-канале специалиста.



По его словам, на следующей неделе ожидается похолодание. Вероятнее всего, оно сохранится и на первые майские праздники.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, предупредил горожан о небольших дождях, которые пройдут в Петербурге сегодня вечером. Температура воздуха, добавил он, составит от +10 до +12 градусов, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Дождливо и прохладно будет и в понедельник — 25 апреля.