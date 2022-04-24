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    В воскресенье согревший Петербург антициклон покинет регион, впереди — дожди

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что антициклон Spiro, в течение недели даривший горожанам хорошую погоду, покинет регион в воскресенье.

    «Уже завтра днем первая депрессия Renate приблизится к Санкт-Петербургу, и вечером ждем дождь», — гласит запись от 24 апреля в Telegram-канале специалиста.

    По его словам, на следующей неделе ожидается похолодание. Вероятнее всего, оно сохранится и на первые майские праздники.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, предупредил горожан о небольших дождях, которые пройдут в Петербурге сегодня вечером. Температура воздуха, добавил он, составит от +10 до +12 градусов, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Дождливо и прохладно будет и в понедельник — 25 апреля.

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