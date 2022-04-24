На красном самосвале с ветерком мечтал покататься охранник склада на юге Петербурга, но уехал недалеко

За пару минут сотрудники полиции Пушкинского района осчастливили гендиректора транспортной компании, который пришел с заявлением об угоне самосвала.



23-летний бизнесмен нанес визит в полицию накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 24 апреля. По его словам, утром на складе в Шушарах на Московском шоссе он не досчитался новенького красного самосвала «МАЗ». По его данным, грузовик похитили сразу после полуночи. Стоимость ущерба предприниматель оценил в 8 млн рублей.

В полиции мужчину успокоили — самосвал уже нашли. Через пять минут после предполагаемого времени угона наряд ГИБДД остановил грузовик у дома 12б по Ленсоветовской дороге. За рулем «МАЗа» был 37-летний мужчина, зарегистрированный в Вологодской области. Он работает охранником склада, с которого угнали самосвал. По предварительной информации, водитель был нетрезв и решил просто покататься.