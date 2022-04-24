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    На красном самосвале с ветерком мечтал покататься охранник склада на юге Петербурга, но уехал недалеко

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    За пару минут сотрудники полиции Пушкинского района осчастливили гендиректора транспортной компании, который пришел с заявлением об угоне самосвала.

    23-летний бизнесмен нанес визит в полицию накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 24 апреля. По его словам, утром на складе в Шушарах на Московском шоссе он не досчитался новенького красного самосвала «МАЗ». По его данным, грузовик похитили сразу после полуночи. Стоимость ущерба предприниматель оценил в 8 млн рублей.

    В полиции мужчину успокоили — самосвал уже нашли. Через пять минут после предполагаемого времени угона наряд ГИБДД остановил грузовик у дома 12б по Ленсоветовской дороге. За рулем «МАЗа» был 37-летний мужчина, зарегистрированный в Вологодской области. Он работает охранником склада, с которого угнали самосвал. По предварительной информации, водитель был нетрезв и решил просто покататься.

    Возбуждено уголовное дело.

    Охранника отправили на ночь в камеру для протрезвления. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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