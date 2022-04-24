Второй сезон «Эпидемии»: Бремя кривого зеркала

Продолжение успешного отечественного сериала-антиутопии оказалось почти неотличимым от выпусков новостей.



Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





На платформе «Премьер» вышел второй сезон «Эпидемии», едва ли не самого успешного отечественного сериала. Первая его часть, с одной стороны, вышла очень вовремя: под занавес локдауна, и метко отразила все страхи и тревоги, связанные с ковидом. С другой — была в нем и редкая художественная и публицистическая смелость, и теснейшая связь с реальностью, и изобретательность. Итог — успех на международном рынке, попадание на Netflix, благосклонные рецензии в самых влиятельных индустриальных СМИ.

Ровно такой же итог — «Эпидемия» стала не только фактом массовой культуры, но и причиной шумного скандала. В пятой серии была сцена расстрела карательным отрядом мирного населения, из-за чего показ прервали, факт цензуры на онлайн-платформе вышел в публичное поле и широко обсуждался. В итоге сериал все-таки закончили показывать — пусть и с некоторыми правками.



Во втором сезоне выдающегося оператора и радикального художника Павла Костомарова в качестве режиссера сменил куда более конвенциональный Дмитрий Тюрин. В связи с этим — а также упомянутым скандалом — стоило ждать большей осторожности. Но вышло с точностью до наоборот. Новый сезон начинается с отсылки к той самой скандальной сцене: расстрела мирных жителей военными. Драматург Андрей Иванов сочинил историю дерзкую и неудобную во всех отношениях.

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





Теперь в центре оказываются новые персонажи — троица молодых людей, которые укрываются от заразы в загородном доме где-то в карельской глуши. На их дом набредает беглый солдат-дезертир, который отказался участвовать в зачистках, и теперь эта команда собирается пробираться в соседнюю Финляндию, еще свободную от смертоносной болезни.

Ясно, что сериал с самого начала взвалил на себя бремя кривого зеркала, отражающего страхи и комплексы общества. Но если первый сезон «Эпидемии» остроумно фантазировал по поводу массовой истерии и репрессивных мер, доводил локдаун почти до абсурда, то здесь фактура пугает своей узнаваемостью и точностью. Даже странно, что «Премьер» показ сериала опять не перенес: порой не понимаешь, смотришь инсценировку свежего выпуска новостей или все-таки фильм. Зачистка мирных жителей в лесу, разговоры о беженстве и попытки выбраться прочь от чумы в Европу — «Эпидемия» это все-таки про карельские леса и заразу или все-таки про совсем другую, куда более южную фактуру?



Справедливости ради, создатели «Эпидемии» — продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов — изначально выбрали в качестве стратегии максимальную актуальность. И в теме, и в образах, и в художественных средствах. Не зря же они честно пытаются собрать на экране едва ли не всех хоть сколько-то отражающих современные типажи актеров — в диапазоне от Анны Михалковой и Александра Робака до Юрия Кузнецова и Марьяны Спивак. Теперь двинулись дальше — главным героем сделали персонажа Юрия Борисова (не слишком скоро мы увидим русский фильм без его участия), компания его новых знакомых состоит из крайне редкого в русской массовой культуре азиата в исполнении Аскара Ильясова, немки (Юлия Ендроссек), токсичного тусовщика и его возлюбленной (Никита Еленев, Виктория Клинкова).

Вообще-то, сериалы ровно такими быть и должны — сегодняшними, поднимающими неудобные темы, отражающими актуальные темы и образы. Но так вышло, что в сегодняшнем контексте эта обязательная программа — глоток свежего воздуха.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»