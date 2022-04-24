Куркума для гениев: 11 неожиданных продуктов, которые помогут стать умнее и улучшить память

Оказывается, темный шоколад повышает концентрацию внимания Фото: Евгения Абжуева / Городские порталы Поделиться Поделиться





Привычный рацион влияет на наше самочувствие, общее состояние организма и даже на способность усваивать информацию и принимать решения. Диетолог Ума Найду рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», какие продукты спасут от тревожности и помогут мозгу работать эффективней.

Ума Найду — диетолог, психиатр, заведующая отделением психиатрии питания и образа жизни в Массачусетской больнице общего профиля. Преподает в Гарвардской медицинской школе.

Чтобы справиться со стрессом и тревожностью, которые в последнее время захлестнули с головой, многие предпочитают «заедать» проблемы, делая упор на сладкое и жирное. Типичная схема, которая работает всегда: потревожился, съел тортик и пирожное, посмотрел сериал, немного успокоился. Или же второй пункт можно заменить куском пиццы, пирожками, фастфудом.

Иногда действительно нужно позволить себе съесть то, что хочешь. Даже если это очень вредно. Однако у многих справляться со стрессом с помощью еды входит в привычку. Человек не замечает, как в любой тревожной ситуации тянется за кусочком чего-нибудь вкусненького. Ума Найду уверена, справиться со стрессом помогут продукты, которые не спровоцируют набор веса и резкий всплеск глюкозы в крови. Кроме того, они оказывают благоприятный эффект на умственную деятельность. Лучше уж «подкармливать» свой мозг, нежели тревожность. — Опираясь на свою практику с сотнями пациентов, я составила список продуктов, которые идеально подойдут для улучшения работы мозга. К сожалению, люди не их едят в достаточном количестве. Включив эту еду в свой рацион, вы улучшите настроение, память и поможете мозгу работать гораздо эффективнее, — рассказывает врач. Специи Специи нужны не только для того, чтобы придать вашей еде больше вкуса и аромата. Правильно подобранные приправы смогут повлиять на самочувствие. Некоторые обладают антиоксидантными свойствами — помогают мозгу бороться с вредными свободными радикалами. Соответственно, они предотвращают окислительный стресс, который может повредить ткани. Так, например, куркума помогает побороть тревожность и поднять настроение, а шафран «заглушает» симптомы депрессии.

Ферментированные продукты Ферментированные продукты — это еда или напитки, которые получают путем контролируемого роста микроорганизмов и ферментативного превращения пищевых компонентов. Например, это йогурт на «живой» закваске, квашеная капуста, чайный гриб. Эти продукты улучшают работу ЖКТ, помогают работе кишечника, а также уменьшают беспокойство. Авокадо Авокадо рекомендуют как отличный антиоксидант: в нем есть витамины С и Е, каротиноиды, зеаксантин и лютеин. При таком наборе антиоксидантов он должен максимально благоприятно влиять на зрение и мозговую ткань. В нем также собрана практически вся группа витаминов В и особенно фолиевая кислота. А также калий, витамин К, магний, бор, никель, рубидий, молибден, фосфор, цинк. Диетолог отметила, что многочисленные исследования показали связь между депрессией и дефицитом магния. Темный шоколад Благодаря теобромину и фенилэтиламину, которые содержатся в какао-бобах, в организме вырабатываются эндорфины, которые делают нас чуточку счастливее и повышают концентрацию внимания. Поэтому несколько кусочков настоящего темного шоколада, в котором содержание какао не менее 70%, точно помогут вам взбодриться и почувствовать себя лучше.

Листовая зелень Листовая зелень содержит витамин Е, флавоноиды и каротиноиды. Все они защищают от снижения когнитивных функций и риска развития деменции, помогают нам лучше «соображать». Поэтому старайтесь как можно чаще есть капусту, шпинат, брокколи. Грецкие орехи Орехи — это прекрасный питательный перекус, который легко взять с собой. Как показывают исследования, сочетание полезных жиров, белков и клетчатки в орехах способствует долгому пищеварению. Из-за этого стабилизируется уровень сахара в крови. Что касается грецких орехов, то именно в них больше всего жиров, которые необходимы для правильной работы мозга. Ума Найду посоветовала съедать 30 граммов орехов в день в качестве перекуса или же добавлять их в салаты и гарниры.