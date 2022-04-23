Кончилось разрешение. Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию.
«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле», — сказал он турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки (цитата по ТАСС).
По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину, после чего полеты были приостановлены.
Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что Турция не собирается участвовать в санкциях против России.