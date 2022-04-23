Кончилось разрешение. Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию.



«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле», — сказал он турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки (цитата по ТАСС).



По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину, после чего полеты были приостановлены.

