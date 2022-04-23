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    В России могут закрыться тысячи салонов сотовой связи. Мобильные операторы пытаются договориться с ТЦ о снижении ставок аренды

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    16 комментариев

    Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%. В случае отказа они пригрозили закрывать салоны. Об этом 23 апреля сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом МТС одному из арендодателей.

    В нем оператор, ссылаясь на «сокращение клиентопотока и товарооборота до 45–63%», предлагает партнеру не применять индексацию арендной платы на 2022 год, а также снизить ее до 69,3 тыс. руб. в месяц. Издание приводит несколько других примеров ультиматумов, которые участники рынка выставляют собственникам коммерческой недвижимости.

    Снижения арендных ставок на фоне ухода международных брендов требуют все ретейлеры, но мобильные операторы просят большие по размеру скидки, чем другие.

    По оценке экспертов, собственники помещений не пойдут на это, поскольку на площади быстро находятся новые претенденты. В такой ситуации, по оценке аналитиков, к концу года операторы закроют 15% из 18 тыс. точек.

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    Комментарии (16)

    ***_555
    дедЫ без мобилок страну подняли!!!
    Gosha_spb
    Моторолла Стартак есть ? )
    Avs7153
    Туды им и дорога! Салон рядовому юзеру нужен максимум раз в пять лет.
    Делим число юзеров на количество салонов... Есть в географии понятие "солончак".
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