В России могут закрыться тысячи салонов сотовой связи. Мобильные операторы пытаются договориться с ТЦ о снижении ставок аренды

Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%. В случае отказа они пригрозили закрывать салоны. Об этом 23 апреля сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом МТС одному из арендодателей.



В нем оператор, ссылаясь на «сокращение клиентопотока и товарооборота до 45–63%», предлагает партнеру не применять индексацию арендной платы на 2022 год, а также снизить ее до 69,3 тыс. руб. в месяц. Издание приводит несколько других примеров ультиматумов, которые участники рынка выставляют собственникам коммерческой недвижимости.

