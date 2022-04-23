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    Бросил машину, в салоне порошок, по-русски не говорит. Водитель так быстро бежал от петербургской полиции, что остался в носках

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    3 комментария

    Инспекторы ГИБДД в Петербурге гонялись за иностранцем, который решил, что закон ему не писан. Далеко он не уехал. Историю ночных «покатушек» рассказали 23 апреля в паблике «Дорожный инспектор».

    Все началось с того, что полицейские попытались остановить каршеринговый KIA у дома 83 по Московскому проспекту, а водитель в ответ на требования лишь ударил по газам.

    У станции метро «Московские ворота» гонщик уткнулся в тупик, но так просто сдаваться не собирался. Он выскочил из машины и побежал, теряя по пути обувь. Через 500 метров он, уже в носках, был настигнут у дома 103 по Московскому проспекту.

    Полицейские выяснили, что у мужчины было что скрывать: в салоне нашли «подозрительный сверток с порошкообразным веществом», также обнаружилось, что въезд в Россию для него вообще закрыт. По-русски водитель почти не говорил, и для беседы с инспекторами ему понадобился переводчик, однако он смог сказать, что работает на стройке. На вопрос, как попал в РФ, ответить затруднился.

    В итоге на него были составлены протоколы по факту неостановки и нарушения правил въезда или пребывания в России. Иностранца доставили в отдел, порошок отправлен на экспертизу, а автомобиль — на штрафстоянку. Обстоятельства выясняются.

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    Комментарии (3)

    VKuser1115940
    Откуда иностранец, из какой страны?
    Otkating
    Танцулька?
    Gerafotich
    Наверно нюхнул дорожку и побежал!
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