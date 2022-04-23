Бросил машину, в салоне порошок, по-русски не говорит. Водитель так быстро бежал от петербургской полиции, что остался в носках

Инспекторы ГИБДД в Петербурге гонялись за иностранцем, который решил, что закон ему не писан. Далеко он не уехал. Историю ночных «покатушек» рассказали 23 апреля в паблике «Дорожный инспектор».



Все началось с того, что полицейские попытались остановить каршеринговый KIA у дома 83 по Московскому проспекту, а водитель в ответ на требования лишь ударил по газам.



У станции метро «Московские ворота» гонщик уткнулся в тупик, но так просто сдаваться не собирался. Он выскочил из машины и побежал, теряя по пути обувь. Через 500 метров он, уже в носках, был настигнут у дома 103 по Московскому проспекту.

