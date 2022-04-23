«СКА-1946» не смог взять чемпионский титул в Москве, проиграв «Красной армии»

Поражением молодежной хоккейной команды «СКА-1946» завершился пятый матч финала Кубка Харламова против «Красной Армии». Встреча проходила 23 апреля в Москве.



Петербуржцы уступили со счетом 2:6. Голы за «Красную Армию» забили Егор Кузьминов (4 и 8 минуты), Егор Брютов (8), Николай Макаров (12), Кирилл Долженков (24) и Сергей Шамшурин (53). У «СКА-1946» отличились Егор Зеленов (13) и Федор Свечков (30).



Таким образом москвичи сократили счет в серии: 2-3. Серия идет до четырех побед. Это означает, что до чемпионского титула армейцам с Невы нужна всего одна победа. Шестая игра пройдет в Петербурге 25 апреля в «Хоккейном городе».

