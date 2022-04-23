Баскетбольный «Зенит» стартовал в плей-офф Единой лиги ВТБ с разгрома «Енисея»

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился первый матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея». Встреча проходила 23 апреля в Петербурге на стадионе «СИБУР Арена».



Сине-бело-голубые выиграли со счётом 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13). Самыми результативными игроками в составе «Зенита» стали Сергей Карасёв (19 очков), Александер Пойтресс (13) и Мики Джордан (12). В составе «Енисея» больше десяти очков набрал только Григорий Мотовилов (18).



Второй матч серии пройдет 25 апреля также в Санкт-Петербурге. Серия длится до трёх побед одной из команд.

