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    Баскетбольный «Зенит» стартовал в плей-офф Единой лиги ВТБ с разгрома «Енисея»

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    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился первый матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея». Встреча проходила 23 апреля в Петербурге на стадионе «СИБУР Арена».

    Сине-бело-голубые выиграли со счётом 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13). Самыми результативными игроками в составе «Зенита» стали Сергей Карасёв (19 очков), Александер Пойтресс (13) и Мики Джордан (12). В составе «Енисея» больше десяти очков набрал только Григорий Мотовилов (18).

    Второй матч серии пройдет 25 апреля также в Санкт-Петербурге. Серия длится до трёх побед одной из команд.

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