    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 7

    6 м/с, с-в

    764мм

    61%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Под Томском пьяный полицейский насмерть сбил 16-летних девушек и оказался в руках коллег

    1197
    обсудить

    Двое подростков погибли в результате ДТП в селе Мельниково Томской области. Подозревают сотрудника полиции, сообщает 23 апреля пресс-служба МВД.

    Тела двух 16-летних девушек нашли в субботу утром на обочине около дома по улице Кирова. По предварительным данным, школьницы шли по краю проезжей части и попали под ВАЗ. Водитель с места происшествия уехал.

    Долго искать предполагаемого виновника не пришлось, им оказался 24-летний молодой человек. Выяснилось, что в момент аварии он был за рулем пьяным. Мужчина является сотрудником ОМВД России по Шегарскому району, катался он в свободное от службы время, утверждают в ведомстве.

    «В настоящее время он отстранён от несения службы. По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – добавили в МВД.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний