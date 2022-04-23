Под Томском пьяный полицейский насмерть сбил 16-летних девушек и оказался в руках коллег

Двое подростков погибли в результате ДТП в селе Мельниково Томской области. Подозревают сотрудника полиции, сообщает 23 апреля пресс-служба МВД.



Тела двух 16-летних девушек нашли в субботу утром на обочине около дома по улице Кирова. По предварительным данным, школьницы шли по краю проезжей части и попали под ВАЗ. Водитель с места происшествия уехал.



Долго искать предполагаемого виновника не пришлось, им оказался 24-летний молодой человек. Выяснилось, что в момент аварии он был за рулем пьяным. Мужчина является сотрудником ОМВД России по Шегарскому району, катался он в свободное от службы время, утверждают в ведомстве.

