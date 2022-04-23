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    «Это casus belli». Рогозин рассказал, как может начаться третья мировая война

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    6 комментариев

    Применение противоспутникового оружия может стать поводом к началу новой мировой войны. Об этом 23 апреля заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», — сказал он в эфире канала «Россия-24» (цитата по РИА Новости).

    По словам Рогозина, США уже провели испытания и приняли на вооружение противоспутниковые системы, несмотря на их призывы к мораторию на подобное оружие. Также он высказал опасения, что скоро оружие массового поражения в космосе станет реальностью. Глава Роскосмоса рассказал, что у Вашингтона уже есть подобные наработки, такие, как засекреченный мини-шаттл X-37B, который может нести как разведывательные аппараты, так и оружие.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Может и начнётся..... да очень быстро закончится......и не в их пользу.......
    Савва Морозов
    неужели нет свободной должности посла в Африке?
    valua
    лень искать, но сколько-то месяцев назад уже сбивали же мы свой, понарошку?
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