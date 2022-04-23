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    Медали и царскую монету украли из квартиры учительницы в Петербурге, не потревожив замки и окна

    1947
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    Воры похозяйничали в двенадцатиэтажке в Приморском районе Петербурга. Унесли медали и монеты, но нумизматами им не стать, стало известно «Фонтанке» 23 апреля.

    С заявлением о краже в полицию накануне обратилась 52-летняя жительница Богатырского проспекта, которая работает учителем в гимназии. По словам женщины, из её квартиры исчезли цепочка с янтарём, пара колец, два комплекта серёжек, знаки за окончание Нахимовского училища и Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола.

    Пропали также медали второй степени за 15 лет безупречной службы и «300 лет Российскому флоту». Не удалось найти и коллекцию монет и купюр, в том числе серебряные 5 копеек XIX века.

    И это единственное свидетельство чужого присутствия. Вернувшись 21 апреля после работы, педагог застала квартиру в том же состоянии, что и утром. Дверь была закрыта, повреждений на замке и окнах не было.

    Расспросив женщину, полицейские узнали, что один из комплектов ключей находится у сиделок её матери. За пенсионеркой попеременно присматривают трое — их проверяют.

    Судя по размеру ущерба, заявленного хозяйкой, за украденное едва ли будут биться на аукционах — всю пропажу она оценила в 54 тысячи рублей.

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