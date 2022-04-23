Двое пострадали от «поцелуя» Renault с маршруткой под Петербургом

Лобовая встреча легковушки с маршруткой во Всеволожском районе Ленобласти закончилась больницей для двух человек.
О происшествии накануне рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по фото, Renault Kaptur получил серьезные повреждения. Двое пострадавших дожидались скорой, лежа на асфальте. По словам свидетелей, «француз» вылетел на встречную полосу, где и поймал ПАЗ.
Как сообщили «Фонтанке» 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД, авария произошла около 10 часов вечера на 21-м км автодороги Петербург — Матокса. В результате травмы получили водитель и пассажирка Renault, которые ехали из Северной столицы. Обоих увезли в Токсовскую районную больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.