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    В Петербурге накрыли «черных риелторов». Полиция «постучалась» к пенсионерам

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    9 комментариев

    Предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся махинациями с квартирами, задержали сотрудники петербургской полиции. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Угрозыск установил причастность 63-летней женщины-нотариуса к незаконной сделке по квартире на Бумажной улице, которую злоумышленники приобрели по поддельному договору за 2,4 млн рублей, а продали — уже за 3,5 млн. Ей вменяют еще два эпизода: сделки по вступлению в наследство на квартиры на улице Маршала Захарова и Ленинском проспекте на сумму более 8 млн рублей.

    Всех возможных участников группы, в том числе двоих организаторов, задержали 21 апреля. В руках правоохранителей оказались 51-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 59 до 67 лет.

    «По версии полицейских, задержанные в январе 2021 года, обладая информацией о смерти мужчины, изготовили поддельное завещание о праве на наследство на две квартиры умершего, на улице Маршала Захарова и Ленинском проспекте. Они представили указанные документы нотариусу, в результате чего получили право распоряжаться двумя квартирами скончавшегося, но довести преступный умысел им помещали полицейские», — рассказали в главке. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество

    Четверых подозреваемых оставили в полиции, а 63-летнюю женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется их причастность к другим эпизодам.

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    Комментарии (9)

    AndreyJA
    судя по возрасту подозреваемые дети умершего? обнесли кого-то из администрации, положивших глаз на жильё?
    alexadmin
    Отпустили как раз нотариуса? Правильно, пусть дальше работает.
    Капитан Очевидность2
    Старики-разбойники.
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