В Петербурге накрыли «черных риелторов». Полиция «постучалась» к пенсионерам

Предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся махинациями с квартирами, задержали сотрудники петербургской полиции. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Угрозыск установил причастность 63-летней женщины-нотариуса к незаконной сделке по квартире на Бумажной улице, которую злоумышленники приобрели по поддельному договору за 2,4 млн рублей, а продали — уже за 3,5 млн. Ей вменяют еще два эпизода: сделки по вступлению в наследство на квартиры на улице Маршала Захарова и Ленинском проспекте на сумму более 8 млн рублей.

Всех возможных участников группы, в том числе двоих организаторов, задержали 21 апреля. В руках правоохранителей оказались 51-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 59 до 67 лет.



«По версии полицейских, задержанные в январе 2021 года, обладая информацией о смерти мужчины, изготовили поддельное завещание о праве на наследство на две квартиры умершего, на улице Маршала Захарова и Ленинском проспекте. Они представили указанные документы нотариусу, в результате чего получили право распоряжаться двумя квартирами скончавшегося, но довести преступный умысел им помещали полицейские», — рассказали в главке. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество



Четверых подозреваемых оставили в полиции, а 63-летнюю женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется их причастность к другим эпизодам.

