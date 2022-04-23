Цены на бензин стабилизируют через торги. Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже

Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает 23 апреля сайт правительства РФ.



Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. Дизеля — с 7,5% до 8,5%. «Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса», — говорится в сообщении.



Продажа части топлива на бирже позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок, пояснили в кабмине.

