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    Цены на бензин стабилизируют через торги. Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже

    1893
    3 комментария

    Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает 23 апреля сайт правительства РФ.

    Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. Дизеля — с 7,5% до 8,5%. «Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса», — говорится в сообщении.

    Продажа части топлива на бирже позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок, пояснили в кабмине.

    Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

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    Комментарии (3)

    Otkating
    "Нефтяники должны"

    Кто дал права КГБ "определять долг"?!
    812
    "с нынешних 11% до 12% от общего объема производства" - вот клоуны. Что мешает нефтяникам снизить объем производства, чтобы в абсолютных цифрах эти 12 стали еще меньше, чем старые 11? Проблема "сломаться" или "встать на профилактику"?
    Эта биржа создана и существует исключительно для обоснования роста цен, в свои сети нефтяники поставляют жыжу напрямую и точно не в минусе.
    Савва Морозов
    у нас есть "независимые автозаправочные станции"?
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