Школьнику попало стеклянной банкой по голове на Шаврова. Бросались с верхних этажей

Полиция устанавливает детали произошедшего со второклассником в Приморском районе Петербурга. Ребенок шел домой с уроков, а оказался в больнице.

Об инциденте «Фонтанке» 23 апреля рассказала мама мальчика. По ее словам, накануне вечером ее восьмилетний сын возвращался домой из школы вместе с бабушкой и младшим братом. У дома 25, корп. 1, по улице Шаврова ребенку прямо на голову упала стеклянная банка, которую неизвестные бросили с верхних этажей.



Школьнику оказали медпомощь. В ГУ МВД по городу и области уточнили, что пострадавшего госпитализировали в медучреждение в удовлетворительном состоянии.



Мать ребенка добавила, что жильцы уже не раз жаловались на обстрел стеклянными бутылками из окон, но реакции правоохранительных органов якобы так и не дождались.