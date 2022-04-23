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    Школьнику попало стеклянной банкой по голове на Шаврова. Бросались с верхних этажей

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    Полиция устанавливает детали произошедшего со второклассником в Приморском районе Петербурга. Ребенок шел домой с уроков, а оказался в больнице.

    Об инциденте «Фонтанке» 23 апреля рассказала мама мальчика. По ее словам, накануне вечером ее восьмилетний сын возвращался домой из школы вместе с бабушкой и младшим братом. У дома 25, корп. 1, по улице Шаврова ребенку прямо на голову упала стеклянная банка, которую неизвестные бросили с верхних этажей.

    Школьнику оказали медпомощь. В ГУ МВД по городу и области уточнили, что пострадавшего госпитализировали в медучреждение в удовлетворительном состоянии.

    Мать ребенка добавила, что жильцы уже не раз жаловались на обстрел стеклянными бутылками из окон, но реакции правоохранительных органов якобы так и не дождались.

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