Под окнами дома в центре Петербурга нашли девочку со сломанной рукой

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых травмы получила девочка. Школьница проводила вечер в коммуналке в Адмиралтейском районе, а оказалась на дороге под окнами дома.



Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, пострадавшую заметили на Казанской улице накануне около шести часов вечера и вызвали скорую. В детскую городскую больницу 11-летняя пациентка поступила в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у неё сломана рука.



Предположительно на дорогу девочка попала из своей комнаты в коммунальной квартире на четвертом этаже. Она была в помещении одна — за закрытой изнутри дверью.

