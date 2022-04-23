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    Под окнами дома в центре Петербурга нашли девочку со сломанной рукой

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых травмы получила девочка. Школьница проводила вечер в коммуналке в Адмиралтейском районе, а оказалась на дороге под окнами дома.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, пострадавшую заметили на Казанской улице накануне около шести часов вечера и вызвали скорую. В детскую городскую больницу 11-летняя пациентка поступила в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у неё сломана рука.

    Предположительно на дорогу девочка попала из своей комнаты в коммунальной квартире на четвертом этаже. Она была в помещении одна — за закрытой изнутри дверью.

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