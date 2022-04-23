Пьяная авария оставила двух «перевертышей» на юго-востоке Петербурга

Субботним утром на перекрестке улиц Бабушкина и Грибакиных оказались перевернутыми две машины. Видео с места событий опубликовали 23 апреля в телеграм-канале «Мегаполис».
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла у дома 123 по улице Бабушкина по вине нетрезвого 30-летнего водителя. По предварительным данным, около девяти утра он врезался на «Сузуки SX4» в каршеринговый автомобиль.
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О пострадавших пока сведений нет, но известно, что нарушитель получил протокол о пьяном вождении.