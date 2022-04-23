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    Пьяная авария оставила двух «перевертышей» на юго-востоке Петербурга

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    Субботним утром на перекрестке улиц Бабушкина и Грибакиных оказались перевернутыми две машины. Видео с места событий опубликовали 23 апреля в телеграм-канале «Мегаполис».

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла у дома 123 по улице Бабушкина по вине нетрезвого 30-летнего водителя. По предварительным данным, около девяти утра он врезался на «Сузуки SX4» в каршеринговый автомобиль.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

    О пострадавших пока сведений нет, но известно, что нарушитель получил протокол о пьяном вождении.

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