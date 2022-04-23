    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 6

    5 м/с, с-в

    764мм

    69%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    COVID-19

    В Петербурге чуть подросла заболеваемость ковидом. За сутки – на одного больше, чем в Москве

    1369
    4 комментария

    В России за минувший день выявлено 8 829 случаев COVID-19, заболеваемость продолжает медленно снижаться. Об этом говорится в данных оперштаба от 23 апреля.

    Госпитализировали за сутки 2 682 человека, выздоровели 13 030. Еще 171 пациент умер. Судя по статистике, всю неделю заболеваемость в стране держится на уровне 8—9 тысяч человек в сутки.

    В Петербурге выявили 603 новых заболевших (против 579 накануне), в ковидные больницы попал 131 человек. Выздоровели 892, а умерли 9 пациентов. Город снова лидер по суточному приросту, Москва отстала всего на одного инфицированного (там 602).

    Накануне в Роспотребнадзоре предупредили, что новая волна ковида может прийти в Петербург после майских праздников, как это было в прошлом году.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    daisychain
    Очень вырос в целом мире
    (Человека на четыре)
    Ширится, растет заболевание!
    Marjut
    Нет новостей и это не новость. Волну заказывали? Интересно, кто.
    fedorsmolov
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний