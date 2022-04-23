В Петербурге чуть подросла заболеваемость ковидом. За сутки – на одного больше, чем в Москве

В России за минувший день выявлено 8 829 случаев COVID-19, заболеваемость продолжает медленно снижаться. Об этом говорится в данных оперштаба от 23 апреля.

Госпитализировали за сутки 2 682 человека, выздоровели 13 030. Еще 171 пациент умер. Судя по статистике, всю неделю заболеваемость в стране держится на уровне 8—9 тысяч человек в сутки.



В Петербурге выявили 603 новых заболевших (против 579 накануне), в ковидные больницы попал 131 человек. Выздоровели 892, а умерли 9 пациентов. Город снова лидер по суточному приросту, Москва отстала всего на одного инфицированного (там 602).



Накануне в Роспотребнадзоре предупредили, что новая волна ковида может прийти в Петербург после майских праздников, как это было в прошлом году.

