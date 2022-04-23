После пожара на Северном возбуждено дело. В квартире нашли пожилую пару и записку

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по следам квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга, который унёс жизнь двух человек. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 апреля.



В квартире на Северном проспекте, горевшей под утро пятницы, погибли 72-летний мужчина и женщина годом младше. По предварительным данным, пенсионер был практически обездвижен и не вставал с постели.



Осмотрев комнаты, полицейские обнаружили записку, написанную мужчиной незадолго до смерти. В ней он рассказал о сложностях своего состояния и просил подругу жить дальше.

