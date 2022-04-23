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    После пожара на Северном возбуждено дело. В квартире нашли пожилую пару и записку

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    1 комментарий

    Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по следам квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга, который унёс жизнь двух человек. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 апреля.

    В квартире на Северном проспекте, горевшей под утро пятницы, погибли 72-летний мужчина и женщина годом младше. По предварительным данным, пенсионер был практически обездвижен и не вставал с постели.

    Осмотрев комнаты, полицейские обнаружили записку, написанную мужчиной незадолго до смерти. В ней он рассказал о сложностях своего состояния и просил подругу жить дальше.

    Пожар в девятиэтажном доме на Северном проспекте вспыхнул незадолго до половины пятого утра 22 апреля. В МЧС сообщали, что горела трёшка, огонь распространился на два квадратных метра обстановки.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Мрачно.Да ещё перед светлым Христовым Воскресением.
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