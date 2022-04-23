Двоих петербургских школьников забрала с уроков скорая. Один получил ниже пояса, другой — по голове

За один день два юных петербуржца уехали из школы в карете скорой помощи. Одному досталось на уроке физкультуры, другому — еще дома.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 апреля, накануне из школы в Московском районе города был госпитализирован 16-летний подросток. Медикам объяснили, что он случайно получил удар в пах, пробегая мимо одноклассника на уроке физкультуры. Юноша поступил в больницу в тяжёлом состоянии.

В тот же день из школы в Шушарах скорая увезла 9-летнего второклассника с закрытой черепно-мозговой травмой. Во время уроков он подошел к учителю и рассказал, что накануне упал дома и ударился головой о кровать. Семья у ребенка полная и благополучная, на учетах не состоит.

