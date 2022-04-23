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    Двоих петербургских школьников забрала с уроков скорая. Один получил ниже пояса, другой — по голове

    3639
    4 комментария

    За один день два юных петербуржца уехали из школы в карете скорой помощи. Одному досталось на уроке физкультуры, другому — еще дома.

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 апреля, накануне из школы в Московском районе города был госпитализирован 16-летний подросток. Медикам объяснили, что он случайно получил удар в пах, пробегая мимо одноклассника на уроке физкультуры. Юноша поступил в больницу в тяжёлом состоянии.

    В тот же день из школы в Шушарах скорая увезла 9-летнего второклассника с закрытой черепно-мозговой травмой. Во время уроков он подошел к учителю и рассказал, что накануне упал дома и ударился головой о кровать. Семья у ребенка полная и благополучная, на учетах не состоит.

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    Комментарии (4)

    daisychain
    Истории из серии "мылся под душем, поскользнулся и случайно сел задом на флакон шампуня, после чего не смог самостоятельно вытащить его оттуда".
    07A
    Что лучше-гениальный импотент или альфа-самец с отклонениями в развитии? Тяжелый выбор, хорошо что не мой. Здоровья обоим!
    Леонтий
    Ну ,старшего пнули между ног.Шпана.Надеюсь разберутся.
    А вот с младшим непонятно,зачем ребенка по голове бить,странные родители,других методов что ли нет?
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