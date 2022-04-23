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    ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

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    4 комментария

    Центробанк РФ хочет ускорить возврат гражданам украденных с их счетов средств. Поправки в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», подготовленные регулятором, ограничивают срок такого возврата для банков 30 днями, сообщает 23 апреля РБК, которому удалось ознакомиться с документом.

    Планы по введению обязательного срока для возврата изданию подтвердил представитель ЦБ.

    Сейчас законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. «Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сказал РБК представитель ЦБ. На данный момент регулятор совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками.

    В 2021 году банки вернули меньше 7% похищенных денег.

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    Комментарии (4)

    allyouneedislove
    что же это за дырявое решето, а не банки, раз деньги вкладчиков уберечь не могут? =/
    266087295
    Речь идет о возврате исключительно украденных денег.
    Те деньги, которые люди перевели сами или ПИНкод сообщили возвращать никто не будет.
    А воруется без участия самого клиента совсем малая часть денег.
    Otkating
    Тайга. Зона. Карцер. На полу, замерзая, умирают несколько зеков. Один просит:
    — Кузьмич, спой что-нибудь...
    Кузьмич, хриплым голосом:
    — Как здорово... что все мы здесь... сегодня... собрались...
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