ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Центробанк РФ хочет ускорить возврат гражданам украденных с их счетов средств. Поправки в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», подготовленные регулятором, ограничивают срок такого возврата для банков 30 днями, сообщает 23 апреля РБК, которому удалось ознакомиться с документом.
Планы по введению обязательного срока для возврата изданию подтвердил представитель ЦБ.
Сейчас законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. «Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сказал РБК представитель ЦБ. На данный момент регулятор совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками.
В 2021 году банки вернули меньше 7% похищенных денег.