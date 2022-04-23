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    В Петербурге врач сбросила звонок «службы безопасности банка» и всё равно осталась без денег

    36400
    17 комментариев

    Отказ от разговора с телефонными мошенниками не помог врачу петербургской больницы спасти сбережения. Женщина с первых слов раскусила аферистов, но обогатиться почти на четверть миллиона им это не помешало. стало известно «Фонтанке» 23 апреля.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, с заявлением о хищении денег в полицию Приморского района накануне обратилась 63-летняя врач-терапевт одной из городских поликлиник. Женщина, которая сорок лет отдала медицине, рассказала, что неделю назад ответила на звонок с незнакомого номера и услышала о кредите, который будто бы пытаются взять на её имя.

    Массированная атака, которую «служба безопасности банка» ведёт на кошельки петербуржцев, очевидно, не являлась для неё секретом. Разговор был тут же завершён. Такой результат, судя по всему, не удовлетворил преступников. Они жаждали общения и в течение полутора часов звонили с различных номеров и забрасывали эсэмэсками с кодами.

    Заявительница настаивает: не отвечала, цифры никому не показывала, по ссылкам не переходила. Тем не менее проверка карты вскоре показала, что баланс просел почти на 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

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    Комментарии (17)

    266525334
    Не чистая!
    266087295
    Подозреваю, что врач лукавит. Сначала сообщила код, а потом поняла, что мошенники и прервала разговор.
    Boris_93*1
    Для понимания ситуации в статье неплохо было-бы указать тип телефона (смартфона) и отправлен-ли оный после заявления потерпевшей на детальное исследование сертифицированным оборудованием , имеющимся в распоряжении компетентных органов
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