В Петербурге врач сбросила звонок «службы безопасности банка» и всё равно осталась без денег

Отказ от разговора с телефонными мошенниками не помог врачу петербургской больницы спасти сбережения. Женщина с первых слов раскусила аферистов, но обогатиться почти на четверть миллиона им это не помешало. стало известно «Фонтанке» 23 апреля.

Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, с заявлением о хищении денег в полицию Приморского района накануне обратилась 63-летняя врач-терапевт одной из городских поликлиник. Женщина, которая сорок лет отдала медицине, рассказала, что неделю назад ответила на звонок с незнакомого номера и услышала о кредите, который будто бы пытаются взять на её имя.

Массированная атака, которую «служба безопасности банка» ведёт на кошельки петербуржцев, очевидно, не являлась для неё секретом. Разговор был тут же завершён. Такой результат, судя по всему, не удовлетворил преступников. Они жаждали общения и в течение полутора часов звонили с различных номеров и забрасывали эсэмэсками с кодами.

