Трое горняков погибли при взрыве в шахте в Оренбуржье

Взрыв произошел утром 23 апреля в шахте Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным сегодня, около 08 час. 50 мин. (по местному времени. — Прим. ред.) при проведении производственных работ произошла внештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. 3 человека погибли», — говорится в релизе.



В пресс-службе ГОК заявили ТАСС, что эвакуация рабочих не потребовалась: смена закончилась, и они заранее самостоятельно выбрались на поверхность.



Региональное СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Сейчас на месте работают следователи.

