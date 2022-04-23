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    Трое горняков погибли при взрыве в шахте в Оренбуржье

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    Взрыв произошел утром 23 апреля в шахте Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    «По предварительным данным сегодня, около 08 час. 50 мин. (по местному времени. — Прим. ред.) при проведении производственных работ произошла внештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. 3 человека погибли», — говорится в релизе.

    В пресс-службе ГОК заявили ТАСС, что эвакуация рабочих не потребовалась: смена закончилась, и они заранее самостоятельно выбрались на поверхность.

    Региональное СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Сейчас на месте работают следователи.

    Губернатор Денис Паслер пообещал, что власти Оренбургской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших шахтеров.

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