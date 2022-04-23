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    При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека

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    По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил 23 апреля РИА Новости представитель местной полиции. Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.

    «Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер», — сказал собеседник агентства.

    Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.

    К месту стрельбы стянуты значительные силы полиции. Помимо несколько иностранных посольств, в районе происшествия расположен университет, жилые кварталы. На подъезде к району — пробки, в небе — барражируют вертолеты.

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