При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил 23 апреля РИА Новости представитель местной полиции. Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.

«Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер», — сказал собеседник агентства.

Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.