При стрельбе в Вашингтоне пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, где расположены несколько иностранных посольств, сообщил 23 апреля РИА Новости представитель местной полиции. Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.
«Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер», — сказал собеседник агентства.
Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.
К месту стрельбы стянуты значительные силы полиции. Помимо несколько иностранных посольств, в районе происшествия расположен университет, жилые кварталы. На подъезде к району — пробки, в небе — барражируют вертолеты.