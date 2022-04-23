Минфин Белоруссии готов платить по долгам в российских рублях или юанях

Белоруссия не считает проблемой возможное объявление западными кредиторами о ее техническом дефолте из-за введенных против Минска санкций и готова выплачивать внешний долг в белорусских, российских рублях или китайских юанях. Об этом 22 апреля заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов.
«Я уверен, что финансовые санкции стран Запада в отношении Минска были направлены на то, чтобы часть платежей не проводить, объявить дефолт и сказать: они не могут платить. Но грамотные люди разберутся, почему не могут платить? Я не думаю, что в этой ситуации надо бояться дефолта», — цитирует министра финансов Белоруссии ТАСС.
«Белоруссия, как и Россия, никогда не заявляла, что не может платить по долгам. Мы говорим, что у нас есть ресурсы и мы готовы, по большому счету, вести расчеты, если та сторона, которая по договорам обязалась их принимать, готова их делать, и готова иностранная банковская система», — сказал министр финансов Белоруссии.
«Те, кто готов эти расчеты вести с нами, например наши китайские и российские коллеги, <...> могут вести с нами расчеты в их национальных валютах, это нас устраивает», — сказал Селиверстов. Он добавил, что Россия и Китай — основные кредиторы Белоруссии и на их долю приходится около 70% всего объема долга этой страны.