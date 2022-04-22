В МВФ заявили, что Европа сможет прожить без газа из России полгода

Европейские страны смогут без серьезных проблем прожить без российского природного газа только шесть месяцев, после чего начнутся значительные экономические проблемы. Такой альтернативный сценарий рассмотрел Международный валютный фонд (МВФ), рассказал 22 апреля директор его европейского департамента Альфред Каммер.

«Европа сможет справляться с этим в течение первых шести месяцев. Но в зимнее время возникнет нехватка. И эта нехватка, конечно, окажет значительное влияние на экономику и экономическую деятельность, она приведет к сокращению ежегодных поставок газа на 12%», — цитирует Каммера ТАСС.