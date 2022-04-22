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    В МВФ заявили, что Европа сможет прожить без газа из России полгода

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    6 комментариев

    Европейские страны смогут без серьезных проблем прожить без российского природного газа только шесть месяцев, после чего начнутся значительные экономические проблемы. Такой альтернативный сценарий рассмотрел Международный валютный фонд (МВФ), рассказал 22 апреля директор его европейского департамента Альфред Каммер.

    «Европа сможет справляться с этим в течение первых шести месяцев. Но в зимнее время возникнет нехватка. И эта нехватка, конечно, окажет значительное влияние на экономику и экономическую деятельность, она приведет к сокращению ежегодных поставок газа на 12%», — цитирует Каммера ТАСС.

    МВФ, напомнил он, прогнозирует, что полный отказ ЕС от импорта российских энергоносителей привел бы к сокращению ВВП зоны евро на 3 п. п. Рассмотренную в альтернативном сценарии ситуацию Каммер назвал риском снижения темпов роста, подчеркнув, что возникновение такой угрозы необходимо предотвратить. При этом в своем базисном сценарии МВФ не рассматривает отсутствие перебоев в поставках газа из России.

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    Комментарии (6)

    AndrewBarsik
    Даже удивительно - как Европа "дотянула" без российского газа более двух тысяч лет своей задокументированной истории от Геродота до 1973 года?
    Савва Морозов
    болтуны. а до зимних холодов, промышленность у них на Святом Духе будет работать?!
    xepnuminu
    ещё один генерал потерялся в степях говорят
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