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    Bloomberg: Индия ищет способ покупать алмазы «АЛРОСЫ» в обход санкций

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    4 комментария

    Индийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «АЛРОСА», обходя санкции. Об этом 22 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли.

    Как пишет агентство, трейдеры последние две недели консультируются с юристами для определения значения санкций США против компании и поиска способов продолжить покупку сырья в обход ограничений.

    Ранее представители «АЛРОСЫ» прибыли в Индию для встречи с трейдерскими группами. Покупатели обсуждали возможность упрощения продажи камней. Также обсуждались два возможных варианта валюты платежа — расчеты в рублях и рупиях. Окончательное решение по данному вопросу должно принять правительство Индии.

    Ранее «АЛРОСА» заявила, что не сможет выплатить в срок проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году.

    «АЛРОСА» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27 % мировой и 95 % российской добычи. Объем продаж алмазов и бриллиантов компании в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. С 24 марта «АЛРОСА» находится под санкциями Великобритании, а с 8 апреля — под блокирующими санкциями США.

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    Комментарии (4)

    266198421
    Как будто кто то сомневался в бизнес способностях ювелиров индусов? Ржу.....
    Кот Ученый
    Кто ищет, тот всегда найдет)
    По нефти ведь нашли схему) Экспорт российской нефти после типа эмбарго вырос))
    angel of death
    пусть едут в Кремль - там есть контакты со спец.службами...
    договориться с Вовой не проблема, к тому же ему нужна в стране валюта, чтобы удовлетворить внутренний спрос на неё среди всякого рода паникёров...
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