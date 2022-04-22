Bloomberg: Индия ищет способ покупать алмазы «АЛРОСЫ» в обход санкций

Индийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «АЛРОСА», обходя санкции. Об этом 22 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли.

Как пишет агентство, трейдеры последние две недели консультируются с юристами для определения значения санкций США против компании и поиска способов продолжить покупку сырья в обход ограничений.

Ранее представители «АЛРОСЫ» прибыли в Индию для встречи с трейдерскими группами. Покупатели обсуждали возможность упрощения продажи камней. Также обсуждались два возможных варианта валюты платежа — расчеты в рублях и рупиях. Окончательное решение по данному вопросу должно принять правительство Индии.