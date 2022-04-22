Петербургский омбудсмен Агапитова в центре для выдворяемых нашла отчаявшихся молдован, бездомного и клопов

О визите аппарат уполномоченного рассказал 22 апреля. Светлана Агапитова отправилась в центр, выслушав рассказ представителей общественной организации «Молдавское достояние». В настоящее время в ЦСВИГе живут 20 молдован, уехать домой они не могут уже месяц. Проблем две. Одна традиционная — время оформления документов. С такой же сталкиваются многие постояльцы центра. Решение суда должно быть переведено на родной язык выдворяемого, сроки перевода обозначены лишь как «разумные».

Вторая проблема молдован (а также нескольких человек из Нигерии, Алжира и Кубы) в закрытом небе.

«В случае авиаперелета, судебные приставы сопровождают выдворяемого до границы Российской Федерации в аэропорту. Потом он проходит пограничный контроль уже в своем государстве. Даже если перелет проходит через аэропорт другой страны, выдворяемый не пересекает его границы, оставаясь в транзитной зоне. При перемещении на автобусе сделать это невозможно. На каких основаниях гражданин, выдворяемый из России в Молдову, будет въезжать в другие государства — неизвестно. А, учитывая географическое положение, этот маршрут предполагает проезд даже нескольких «транзитных» стран. Опыта такого выдворения нет, и как его организовать — никто пока не представляет. Так что, скорее всего, граждане Молдовы «застряли» в ЦВСИГ на неопределенное время», — констатирует Агапитова.



По словам омбудсмена, в центре сейчас живут 358 человек, что выше его обозначенных возможностей. Ремонт сделан не на всех этажах, в старых матрасах живут клопы. «На третьем и восьмом этаже пожаловались на клопов. Парадоксально, но на пятом наличие насекомых отрицали», — отмечает омбудсмен.