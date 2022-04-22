Таких не берут в добровольцы. Житель Подмосковья отчаялся попасть на Украину и «заминировал» 5 домов

Житель Подмосковья сообщил о бомбах в пяти жилых домах из-за того, что его не брали на спецоперацию. Об этом 22 апреля сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».



Накануне неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании пяти домов. Два ВУ якобы были спрятаны в Подольске, два — в Наро-Фоминске и еще одно — в Электростали. Сотрудники правоохранительных органов позвонили мужчине, и он излил им душу. «Минер» рассказал, что несколько раз обращался с просьбой взять его добровольцем на Украину, но ему везде отказывали из-за имеющейся судимости. Для привлечения внимания он выбрал экстравагантный способ — телефонный терроризм. В ходе разговора он признался, что понимает тяжесть поступка и знает об ответственности, но уж слишком отчаялся.

