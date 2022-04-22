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    Таких не берут в добровольцы. Житель Подмосковья отчаялся попасть на Украину и «заминировал» 5 домов

    1699
    9 комментариев

    Житель Подмосковья сообщил о бомбах в пяти жилых домах из-за того, что его не брали на спецоперацию. Об этом 22 апреля сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

    Накануне неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании пяти домов. Два ВУ якобы были спрятаны в Подольске, два — в Наро-Фоминске и еще одно — в Электростали. Сотрудники правоохранительных органов позвонили мужчине, и он излил им душу. «Минер» рассказал, что несколько раз обращался с просьбой взять его добровольцем на Украину, но ему везде отказывали из-за имеющейся судимости. Для привлечения внимания он выбрал экстравагантный способ — телефонный терроризм. В ходе разговора он признался, что понимает тяжесть поступка и знает об ответственности, но уж слишком отчаялся.

    Полиция приехала домой к 34-летнему жителю Электростали. Он был пьян и еще раз напомнил о своем желании помочь армии России.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    Пьяный.... Ранее судимый......Но, патриот, что характерно!
    266626095
    я бы тоже пошёл в ВСУ как и этот мужик достойный Украины и Свободной России
    latronaxe
    Чем всё хуже - тем больше идиотов
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