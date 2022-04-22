Банк России: в марте объем выдач микрозаймов упал почти на четверть

В марте 2022 года объем выдач микрозаймов в России снизился примерно на 22%, сообщил 22 апреля РБК со ссылкой на начальника аналитического управления департамента микрофинансового рынка ЦБ Никиту Акимова.

Наиболее заметное падение наблюдалось в POS-сегменте — объем выдаваемых займов на покупку товаров уменьшился почти в 4,5 раза.

По оценкам СРО «МиР», крупнейшей на микрофинансовом рынке организации, падение выдач за первые три месяца 2022 года составило 26,6% против роста за аналогичный период 2021 года на 18,9%. Несмотря на это, портфель МФО по итогам марта сжался на 1,9%. Расчеты были сделаны исходя из данных 55 компаний, занимающих 60% рынка.