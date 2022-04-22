Банк России: в марте объем выдач микрозаймов упал почти на четверть

В марте 2022 года объем выдач микрозаймов в России снизился примерно на 22%, сообщил 22 апреля РБК со ссылкой на начальника аналитического управления департамента микрофинансового рынка ЦБ Никиту Акимова.
Наиболее заметное падение наблюдалось в POS-сегменте — объем выдаваемых займов на покупку товаров уменьшился почти в 4,5 раза.
По оценкам СРО «МиР», крупнейшей на микрофинансовом рынке организации, падение выдач за первые три месяца 2022 года составило 26,6% против роста за аналогичный период 2021 года на 18,9%. Несмотря на это, портфель МФО по итогам марта сжался на 1,9%. Расчеты были сделаны исходя из данных 55 компаний, занимающих 60% рынка.
По мнению Банка России, кризис, связанный с уменьшением спроса среди российских заемщиков и ужесточением риск-политики участников рынка, пока не оказал серьезного негативного эффекта на качество портфелей микрозаймов. Рост займов с просрочкой свыше 90 дней составил 1–2 процентных пункта — в два раза меньше, чем в первый год пандемии. Сейчас в просрочке находится около 30% совокупного портфеля. Ее объем, как отметили в СРО «МиР», по итогам квартала увеличился на 10,1%.
Согласно прогнозам Акимова, утверждать, что «МФО легко и беззаботно переживают такие периоды», нельзя — рентабельность некоторых компаний уже близка к нулевой. Рынок микрозаймов, по словам экспертов, не выйдет из текущих экономических последствий минимум к началу октября.