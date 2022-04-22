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    Саратовского депутата-коммуниста оштрафовали за попытку помешать установке таблички с именем Столыпина

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    1 комментарий

    Фрунзенский суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Александра Анидалова, устроившего скандал при смене названия проспекта на здании консерватории. Об этом 22 апреля пишет «Интерфакс».

    Здание находится на проспекте Столыпина, который раньше назывался проспектом Кирова. 18 апреля там меняли табличку. По данным полиции, Анидалов пытался помешать коммунальщикам, а после оказал сопротивление правоохранителям, которые приехали, чтобы его задержать.

    Действия парламентария попали на видео. Можно заметить, что прямо во время торжественной церемонии мужчина подобрался к табличке с помощью стремянки и попытался снять ее, но не смог довести дело до конца, ведь внизу лестницу начали трясти.

    Автор: Видеоканал ИА «Взгляд-инфо»

    Депутат оштрафован на 500 рублей за мелкое хулиганство и еще на 2 тысячи за неповиновение требованиям стражей порядка.

    Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) — знаменитый государственный деятель Российской империи, занимал должности губернатора Саратовской губернии, министра внутренних дел и председателя совета министров. Был автором нескольких реформ, в частности аграрной. В сентябре 1911 года был смертельно ранен эсером Дмитрием Богровым в Киеве.

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    Комментарии (1)

    ProstoZloy
    Интересно, какова будет реакция депутатов ЗАКСа на появление, например, проспекта Маннергейма? Ведь его мемориальную доску явно сохранили "до лучших времен".
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