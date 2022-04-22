Саратовского депутата-коммуниста оштрафовали за попытку помешать установке таблички с именем Столыпина

Фрунзенский суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Александра Анидалова, устроившего скандал при смене названия проспекта на здании консерватории. Об этом 22 апреля пишет «Интерфакс».



Здание находится на проспекте Столыпина, который раньше назывался проспектом Кирова. 18 апреля там меняли табличку. По данным полиции, Анидалов пытался помешать коммунальщикам, а после оказал сопротивление правоохранителям, которые приехали, чтобы его задержать.



Действия парламентария попали на видео. Можно заметить, что прямо во время торжественной церемонии мужчина подобрался к табличке с помощью стремянки и попытался снять ее, но не смог довести дело до конца, ведь внизу лестницу начали трясти.

