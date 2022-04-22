Судимость не даст забыть петербурженке двух покусанных и одного побитого полицейского

Жительницу Петербурга признали виновной в нападении на троих полицейских. Сотрудники правопорядка застали её в минуты душевного надрыва и не смогли уйти целыми.

Как сообщает 22 апреля объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кировский районный суд вынес приговор по статье 318 УК Екатерине Ивановой. По версии следствия, она не разошлась с патрульно-постовой службой на Ленинском проспекте, 101 октябрьским вечером.



Полицейские оценили состояние петербурженки и пошли на сближение. Та общения не пожелала и дала отпор — несмотря на то, что ноги едва ли её держали.



«Неоднократно толкала Г. руками, совершила не менее четырех укусов зубами нижней трети левой голени последнего, а также нанесла удар рукой в область левого коленного сустава Г., — сухо изложено в документах. — Нанесла не менее четырех ударов руками в область головы С., после чего совершила не менее одного укуса зубами правой руки З.».

