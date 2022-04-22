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    Судимость не даст забыть петербурженке двух покусанных и одного побитого полицейского

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    3 комментария

    Жительницу Петербурга признали виновной в нападении на троих полицейских. Сотрудники правопорядка застали её в минуты душевного надрыва и не смогли уйти целыми.

    Как сообщает 22 апреля объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кировский районный суд вынес приговор по статье 318 УК Екатерине Ивановой. По версии следствия, она не разошлась с патрульно-постовой службой на Ленинском проспекте, 101 октябрьским вечером.

    Полицейские оценили состояние петербурженки и пошли на сближение. Та общения не пожелала и дала отпор — несмотря на то, что ноги едва ли её держали.

    «Неоднократно толкала Г. руками, совершила не менее четырех укусов зубами нижней трети левой голени последнего, а также нанесла удар рукой в область левого коленного сустава Г., — сухо изложено в документах. — Нанесла не менее четырех ударов руками в область головы С., после чего совершила не менее одного укуса зубами правой руки З.».

    Иванова объяснила суду, что в октябре в её жизни произошло страшное, она пыталась забыться с помощью алкоголя и 10-го числа точно преуспела. То, как в ней проснулась дикая кошка, не помнит. Но изложенное в протоколе подтверждает, раскаивается. Женщина извинилась перед потрёпанными ей сотрудниками, возместила ущерб и получила 2 года условно.

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    Комментарии (3)

    Леонтий
    Не понял,а она что,берцы прокусила?
    07A
    А как Катя возместила ущерб от укуса голени? Берцы новые купила?
    265055770
    Полицейские покинули поле боя побитыми но не побежденными
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