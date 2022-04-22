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    «Всё выгорело под ноль». Жители дома в Кировском районе Петербурга с утра сидят без электричества из-за возгорания в щите

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    Возгорание в распределительном щите лишило электричества жителей дома 19/1 на Дачном проспекте в Кировском районе Петербурга.

    Как сообщила вечером 22 апреля читательница «Фонтанки» Юлия, терпеть неудобства местным приходится с 10 утра. Авария, по её словам, затронула минимум четыре парадные (всего их в доме — пять).

    По наблюдениям петербурженки, в магазинах на первом этаже здания электроэнергия всё же есть. Однако из-за отключившегося интернета в некоторых из них сейчас невозможно оплатить товар по карте.

    «Там было возгорание большое в ГРЩ. До сих пор работает электрик. Объём работы большой. Всё выгорело под ноль, всё заново восстанавливают: и провода тянут новые, и автоматы, рубильники, всё новое», — сообщили корреспонденту «Фонтанки» в аварийной службе ЖКС №3 Кировского района.

    Как скоро жителям дома вернут электричество — пока неизвестно.

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